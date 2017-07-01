Недвижимость ПРОДАМ №20 (01.07.17)



Кв., 41 м2, п. Славянка, ул. Молодежная, 2, санузел совмещен, балкон расширен, кровля не течет, 5 этаж, можно с мебелью, хороший ремонт.

Тел. 8-924-249-0803.

Кв., 43 м2, комнаты раздельные, сантехника новая, счетчики на воду., ул. 50 лет Октября, 16, окна, балкон пластиковые.

Тел. 8-914-976-3554.

1 – комн. кв., 36,4 м2, 5 этаж, солнечная сторона, крыша не протекает, квартира не угловая, теплая, сухая. Лоджия – комната, пластик. Цена 1300000 руб.

Тел. 8-914-323-2482.

1 – комн. кв. в 5-эт. доме, 3 эт., солнечная, теплая, 31,8 м2.

Тел. 8-953-202-1342.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 15, 3 эт., цена 1500000 руб.

Тел. 8-914-713-9769.

1 – комн. кв., 36,5 м2, 5 эт., большой застекленный балкон, счетчики г/в и х/в, сделан ремонт; 2 – комн. кв., 4 этаж, счетчики г/в, х/в, кирпичный дом, новые межкомнатные двери, балкон застеклен.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-3209.

1 – комн. кв., п. Славянка, 5 этаж, без балкона, ул. 50 лет Октября, 10.

Тел. 8-914-321-6320, 8-914-688-2715.

2 – комн. кв., срочно, в связи с отъездом! Полностью меблированную, ул. Блюхера, 2, сухая, теплая, вся бытовая техника и мебель остается. Состояние – заходи и живи. Счетчики на воду, сантехника новая, балкон расширен. Возможен договор с рассрочкой платежа.

Тел. 8-924-328-1727 (WhatsApp), 8-914-697-5454.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв. с хорошим ремонтом, 44 м2, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 2 эт., можно с мебелью.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., п. Зарубино, ул. Нагорная, 6а.

Тел. 8-951-018-1565, 8-924-334-4211.

2 – комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж, евроремонт, титан, счетчики, wi-fi, железные двери, домофон.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., теплая, сухая, 1 МКР.

Тел. 8-914-968-4884.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-05-56

Срочно 3- комн. кв. в п. Славянка, ул. Молодёжная; 57 м2, автономное отопление, балкон застеклен, 4 эт.

Тел. 8-903-938-0909.

3 – комн. кв., 72 м2, ул. Лазо, 14.

Тел. 8-924-249-0894, 8-924-249-0296.

3 – комн. кв., 2 этаж, ул. Героев Хасана, 1, окна пластиковые, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-658-0951.

Два здания, 740 м2, участок 20 соток. В собственности. Свет, вода, п. Славянка. Цена договорная.

Тел. 8-914-710-2122, 8-914-701-8884.

Земельный участок, 11 соток, с административно-производственным зданием, 400м2, п. Славянка. Цена 700000 руб.

Тел. 8-914-710-2122, 8-914-701-8884.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок с индивидуальным деревянным жилым домом, хозпостройки, колодец. Рядом земли бывшего населенного пункта, оленесовхоза Гамов. На все имеются документы, в собственности, адрес, прописка. Огород 36 соток, огорожен. Место уединенное, благодатное. Рядом автотрасса на Краскино, Славянку, ж/д станцию Сухановка, р. Гладкая, охотничьи угодья. Удобно для ЛПХ и предпринимательства. Недорого, торг уместен при осмотре.

Тел. 8-952-084-2454, 8-924-249-4526, 8-924-249-4548.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Магазин, 98,4 м2, ул. Блюхера, 2, с оборудованием, цена 5000000 руб. Фото на farpost.ru.

Тел. 8-914-713-9214.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.