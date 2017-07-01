Барахолка ПРОДАМ №20 (01.07.17)



Отдам 2 небольших аквариума с водорослями.

Тел. 8-914-722-7756.

Продам гусей (пара), возраст 1 год. Цена 3000 руб.

Тел. 8-914-067-7621.

Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.

Тел. 8-902-486-5798.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Водонагреватель «Polaris», 2000 руб.; навигатор для автомашины с картами городов, 2000 руб.; смартфон «Lenovo», новый, в упаковке, с инструкцией и паспортом.

Тел. 8-984-145-2047.

Машинку стиральную «Горение», Европа, новая, на гарантии, 7 кг белья, с резервуаром 100 литров (на 2 стирки), если нет системы водоснабжения, 35 000 руб. Торг уместен.

Тел. 8-924-428-4743.

1. Стенд из экономпанели с накопителем. Размеры стенда 2 х 1,4 м. Размер накопителя 0,5 х 1,4 х 0,35 м.

2. Витрина-прилавок, цвет белый. Размеры 0,90 х 0,90 х 0,53 м.

3. Прилавкок-витрина, 1 шт. Общая высота 1 м, высота накопителя 0,6 м., ширина 0,5 м., длина 1 м. Цвет накопителя коричневый.

4. Витрина для мелкого товара с моторчиком, крутящаяся. Закрывается.

За все символически 1000 руб. Торг.

Тел. 8-914-671-2485.

База «Фелини» реализует:

- окорочка куриные (Бразилия) – 130 р/кг.

- окорочка куриные (Аргентина) – 128 р/кг.

п. Славянка, 1-й Морской проезд, 1/15. Тел. 8-953-206-4649, 49-0-01.

Пиломатериалы от производителя. Брус, доска. Доставка по краю.

Тел. 8-924-528-7788.

Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.

Тел. 8-902-524-1824.

Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.

Тел. 8-994-003-8160.