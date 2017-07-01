Требуются на работу №20 (01.07.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер (мужской зал, женский зал) и косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.

Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59.

Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru

Мужчина, возраст от 50 лет, для работы на дому, желательно со строительной профессией.

Тел. 8-914-791-4921.

Обработчики рыбы, повар, мужч. и женщ., з/п от 55 000 руб. Камчатка, Сахалин. Зав. произв., реф., водитель (Зил, Урал, Камаз), а/крановщик, з/п от 55000-80000 руб.

Тел. 8-914-727-2737, 8-914-972-1115.

Официанты на пляж Маньчжурка. Охранники на фейс-контроль.

Тел. 8-902-066-2066.

Мужчины, возраст 35-55 лет, в охранное агентство, без вредных привычек.

Тел. 8-914-737-4959.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

На СПК «Черноморец-34» Славянского СРЗ требуется сменный механик.

Тел. 8-914-070-2375.

В порт Зарубино требуется специалист по экспедированию грузов. Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка и опыт работы приветствуются.

Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru

Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек. Тел. 8-914-738-0336.

РАМКА

Сиделка пожилому человеку.

Тел. 8-914-718-1505.

РАМКА

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.