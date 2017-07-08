Отдам 2 небольших аквариума с водорослями.
Тел. 8-914-722-7756.
Всесезонную резину, р-ры 175-60-16, б/у, протектор до 7 мм, 4500 руб.
Тел. 8-902-486-5798.
По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.
Машинку стиральную «Горение», Европа, новая, на гарантии, 7 кг белья, с резервуаром 100 литров (на 2 стирки), если нет системы водоснабжения, 35 000 руб. Торг уместен.
Тел. 8-924-428-4743.
Большой японский холодильник «Hitachi», морозильную камеру «Стинол», телевизор. Все б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-924-328-1697.
Сетка оленеводческая, б/у. Валы стальные 2,8 м, диаметр 60 мм. Рельсы р.28, 1 шт. 10,5 м и 1 шт. 7 м. Заготовка на ворота, уголок 65 мм х 2,1 м х 1,8 м, шарниры, уголок разный. Битум. Ванна для смешивания раствора 1,05 х 2,05 м. металлическая.
Тел. 8-924-235-0114.
Продам
1. Железнодорожный вагон, облицованный снаружи и внутри, утеплен, с электропроводкой и электросчетчиком. Можно использовать для торговли или временного проживания. Общая площадь 21 м2 (7,5 х 3 м).
2. Прицеп для легкового автомобиля.
3. Витрина для работы продавца, внутренняя сторона с полками для продавца, наружная – стеклянные дверцы, полки, зеркало.
4. Отопительный котел «Китурами» на дизтопливе для обогрева помещения 250 м2.
5. Емкость для топлива на 200 л. заводского изготовления с подключением к котлу.
6. Станок для изготовления строительных блоков заводского изготовления.
Тел. 8-914-797-9817.
1. Стенд из экономпанели с накопителем. Размеры стенда 2 х 1,4 м. Размер накопителя 0,5 х 1,4 х 0,35 м.
2. Витрина-прилавок, цвет белый. Размеры 0,90 х 0,90 х 0,53 м.
3. Прилавкок-витрина, 1 шт. Общая высота 1 м, высота накопителя 0,6 м., ширина 0,5 м., длина 1 м. Цвет накопителя коричневый.
4. Витрина для мелкого товара с моторчиком, крутящаяся. Закрывается.
За все символически 1000 руб. Торг. Тел. 8-914-671-2485.
Продам вагонку “ЛИПА”.
Тел. 8-914-067-7621.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска. Доставка по краю.
Тел. 8-924-528-7788.
Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.
Тел. 8-902-524-1824.
Памперсы взрослые, №2, №3. Цена договорная.
Тел. 8-994-003-8160.