Недвижимость СДАМ №21 (08.07.17)



1 – комн. кв., посуточно, со всеми удобствами для проживания.

Тел. 8-914-979-1686.

1 – комн. кв. и 2 – комн. кв., посуточно. Меблированные, центр, бытовая техника, титан.

Тел. 8-914-718-6248.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

Магазин площадью 32 м2 на территории пляжа Маньчжурка на летний период (июнь – сентябрь) для реализации морепродуктов или сувениров.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.