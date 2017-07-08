Требуются на работу №21 (08.07.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер (мужской зал, женский зал) и косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.

Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59.

Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru

В гостиницу «Паллада» требуется администратор, график: сутки через трое.

Тел .8-914-667-0954.

Продавцы в магазин сувениров в Андреевке.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.

Электрик ОПС

тел.8-902-557-5020.

В порт Зарубино требуется специалист по экспедированию грузов. Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка и опыт работы приветствуются.

Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Начальник гаража. Требования: высшее профессиональное образование, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.

2. Диспетчер-заправщик. Требования: образование не ниже средне-профессионального, умение работать с офисной техникой, знание персонального компьютера на уровне

уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Мужчины, возраст 35-55 лет, в охранное агентство, без вредных привычек.

Тел. 8-914-737-4959.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

На СПК «Черноморец-34» Славянского СРЗ требуется сменный механик.

Тел. 8-914-070-2375.

Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.

Тел. 8-914-738-0336.

Сиделка пожилому человеку.

Тел. 8-914-718-1505.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.