В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер (мужской зал, женский зал) и косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.
Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59.
Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru
В гостиницу «Паллада» требуется администратор, график: сутки через трое.
Тел .8-914-667-0954.
Продавцы в магазин сувениров в Андреевке.
Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.
Электрик ОПС
тел.8-902-557-5020.
В порт Зарубино требуется специалист по экспедированию грузов. Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка и опыт работы приветствуются.
Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru
В Морской порт в бухте Троицы требуются:
1. Начальник гаража. Требования: высшее профессиональное образование, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.
2. Диспетчер-заправщик. Требования: образование не ниже средне-профессионального, умение работать с офисной техникой, знание персонального компьютера на уровне
уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.
Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
Мужчины, возраст 35-55 лет, в охранное агентство, без вредных привычек.
Тел. 8-914-737-4959.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
На СПК «Черноморец-34» Славянского СРЗ требуется сменный механик.
Тел. 8-914-070-2375.
Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.
Тел. 8-914-738-0336.
Сиделка пожилому человеку.
Тел. 8-914-718-1505.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.