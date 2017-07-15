Недвижимость СДАМ №22 (15.07.17)



1 – комн. кв. посуточно, со всеми удобствами для проживания.

Тел. 8-914-979-1686.

1 – комн. кв. посуточно. Все удобства для проживания.

Тел. 8-914-665-7190.

1 – комн. кв. посуточно, со всеми удобствами.

Тел. 8-914-076-1357.

2 – комн. кв. на длительный срок, 2 МКР, 2 этаж.

Тел. 8-924-232-6107.

2 – комн. кв. посуточно, меблированная.

Тел. 8-924-249-1115.

2 – комн. кв. посуточно, все условия для проживания.

Тел. 8-914-657-9698.

2 – комн. кв. посуточно, меблированная, титан 100 литров, 2-спальный диван, 2-спальная кровать, кабельное телевидение, интернет.

Тел. 8-924-328-1126.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

Магазин площадью 32 м2 на территории пляжа Маньчжурка на летний период (июнь – сентябрь) для реализации морепродуктов или сувениров.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.