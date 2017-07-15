1 – комн. кв. посуточно, со всеми удобствами для проживания.
Тел. 8-914-979-1686.
1 – комн. кв. посуточно. Все удобства для проживания.
Тел. 8-914-665-7190.
1 – комн. кв. посуточно, со всеми удобствами.
Тел. 8-914-076-1357.
2 – комн. кв. на длительный срок, 2 МКР, 2 этаж.
Тел. 8-924-232-6107.
2 – комн. кв. посуточно, меблированная.
Тел. 8-924-249-1115.
2 – комн. кв. посуточно, все условия для проживания.
Тел. 8-914-657-9698.
2 – комн. кв. посуточно, меблированная, титан 100 литров, 2-спальный диван, 2-спальная кровать, кабельное телевидение, интернет.
Тел. 8-924-328-1126.
Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!
Сутки – 1500 рублей.
Почасовая – 2 часа – 600 рублей.
Номер с джакузи – 2500 рублей.
Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.
Магазин площадью 32 м2 на территории пляжа Маньчжурка на летний период (июнь – сентябрь) для реализации морепродуктов или сувениров.
Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.