Требуются на работу №22 (15.07.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер (мужской зал, женский зал) и косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

В связи с расширением штата в ПАО Сбербанк требуются сотрудники: консультант, менеджер по продажам, менеджер по обслуживанию. Бесплатное обучение. Опыт работы не требуется. Полный соцпакет + премирование.

Тел. 8-914-665-2433, 47-2-66.

Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.

Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59.

Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru

В гостиницу «Паллада» требуется администратор, график: сутки через трое.

Тел .8-914-667-0954.

Продавцы в магазин сувениров в Андреевке.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.

Сиделка для пожилой женщины.

Тел. 8-924-241-1830.

Электрик ОПС,

тел.8-902-557-5020.

В порт Зарубино требуется специалист по экспедированию грузов.

Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка и опыт работы приветствуются.

Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Начальник гаража. Требования: высшее профессиональное образование, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.

2. Диспетчер-заправщик. Требования: образование не ниже средне-профессионального, умение работать с офисной техникой, знание персонального компьютера на уровне

уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.