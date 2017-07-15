Отдам в хорошие руки собаку сторожевой породы, для охраны дома, в связи с переездом.
Тел. 8-914-722-7756.
Котята в добрые руки, 1 мес.
Тел. 8-914-656-0770.
Отдам в хорошие добрые руки котят разного окраса.
Тел. 8-914-327-9531, 8-914-978-5164.
В добрые и ответственные руки котенка, мальчик, 2,5 месяца. Цвет черный, к лотку приучен, ласковый и ручной. Прекрасный друг для ребенка.
Тел. 8-953-219-6616.
Отдам 5 котят (2-3 мес.) в добрые руки. Разных цветов. Проявите сочувствие, котята остались без мамы.
Тел. 8-914-681-0532, 8-914-334-3047.