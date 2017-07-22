Недвижимость ПРОДАМ №23 (22.07.17)



Комн., в общежитии, ул. Дружбы, 22, 4 этаж, частично меблированная, вода в комнате, косметический ремонт.

Тел. 8-914-690-1139, 8-953-206-6540.

Кв., 41 м2, п. Славянка, ул. Молодежная, 2, санузел совмещен, балкон расширен, кровля не течет, 5 этаж, можно с мебелью, хороший ремонт.

Тел. 8-924-249-0803.

1 – ком. кв. в п. Славянка по ул. 50 лет Октября, 29,9 м2 ,1 эт. в кирпичном доме, лоджия. Солнечная, теплая.

Тел. 8-924-231-9890 (WhatsApp).

2 – комн. кв., срочно, в связи с отъездом! Полностью меблированную, ул. Блюхера, 2, сухая, теплая, вся бытовая техника и мебель остается. Состояние – заходи и живи. Счетчики на воду, сантехника новая, балкон расширен. Возможен договор с рассрочкой платежа.

Тел. 8-924-328-1727 (WhatsApp), 8-914-697-5454.

2 – комн. кв. с хорошим ремонтом, 44 м2, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 2 эт., можно с мебелью.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж, евроремонт, титан, счетчики, wi-fi, железные двери, домофон.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв. срочно! Торг уместен.

Тел. 8-914-976-4625, 8-914-796-2595.

3 – комн. кв. в п. Славянка по ул. Героев Хасана,1, 2 эт. Пластиковые окна, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-658-0951.

3 – комн. кв. в п. Славянка по ул. Лазо, 9. Балкон застеклен, два встроенных шкафа-купе, бойлер, два кондиционера. Подходит под ипотеку.

Тел. 8-908-454-9391.

4 – комн. кв. в п. Славянка, 5 эт., южная сторона. Сантехника новая, ремонт в подъезде, домофон. Цена 2500000 руб.

Тел. 8-924-129-3753.

4 – комн. кв. в п. Краскино, центр, 2100000 руб., торг возможен.

Тел. 8-914-698-9026, 8-951-020-2268.

Дом, 84м2, пгт. Славянка, МКР Водопадный, 31, одноэтажный, каркасный, водоснабжение – скважина, отопление – твердотопливное, кабельное телевидение, интернет; участок 10 соток, ухожен. Имеются декоративные насаждения.

Тел. 8-924-249-1267.

Два здания, 740 м2, участок 20 соток. В собственности. Свет, вода,в п. Славянка. Недорого.

Тел. 8-914-710-2122, 8-914-701-8884.

Земельный участок, 11 соток, с административно-производственным зданием, 400м2 в Славянке. Цена 600000 руб.

Тел. 8-914-710-2122, 8-914-701-8884.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Нежилое помещение, 44,4 кв2 в 1 МКР. Отдельный вход, пластиковые окна, автономное отопление, пожарная сигнализация.

Тел. 8-914-790-0525, 8-914-653-5697.

Магазин (цокольный этаж), 78,8 м2, ул. Молодежная, 14, с оборудованием, кондиционер, два торговых зала: 35 м2 и 29 м2, два отдельных входа: центральный и складской, шумоизолирован, отопление автономное, проект узаконен.

Тел. 8-914-728-5859.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.