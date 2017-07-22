Недвижимость СДАМ №23 (22.07.17)



2 – комн. кв. посуточно, меблированная, титан на 100 л., двуспальный диван, двуспальная кровать, кабельное ТВ, интернет.

Тел. 8-924-328-1126.

2 – ком кв. в п. Славянка на летний период посуточно. В кв. имеется все необходимое для проживания, мебель частично, быт. техника, г/вода, интернет, Wi-Fi.

Тел. 8-914-791-1573, 8-924-522-4882.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

Магазин площадью 32 м2 на территории пляжа Маньчжурка на летний период (июнь – сентябрь) для реализации морепродуктов или сувениров.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.