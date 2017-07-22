Требуются на работу №23 (22.07.17)



Грузчик на склад, график работы: 5/2, оклад + бонусы. Продавец на оптово-розничную базу, оклад + бонусы.

Тел. 8-914-340-9723.

Горничная на базу отдыха «Сатори» в с. Андреевка.

Тел 8-914-714-4737.

В Хасанский отдел Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области требуются ветеринарные инспекторы для работы на автомобильном пункте пропуска в п. Краскино и Морском пункте пропуска в п. Зарубино. Требования: высшее ветеринарное образование, з/п от 18 000 руб.

Тел. 8-914-736-2538.

В хорошую семью требуется няня для детей (двойняшки, возраст 1,5 лет). Работа в КНР, г. Пекин, перелет, виза, проживание, питание предоставляются.

Тел. 8-914-962-3965, 8-914-962-4339.

В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер (мужской зал, женский зал) с дополнительным комодом.

Тел. 8-924-230-6565.

Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.

Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59.

Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru

Продавцы в магазин сувениров в Андреевке.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.

В порт Зарубино требуется специалист по экспедированию грузов. Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка и опыт работы приветствуются.

Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru

В Морской порт в бухте Троицы требуются:

1. Начальник гаража. Требования: высшее профессиональное образование, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.

2. Диспетчер-заправщик. Требования: образование не ниже средне-профессионального, умение работать с офисной техникой, знание персонального компьютера на уровне

уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.

Тел. 8-914-738-0336.

Сиделка пожилому человеку.

Тел. 8-914-718-1505.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

В такси «Славянское» требуются водители.

Тел. 45-3-03.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.