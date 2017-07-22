Грузчик на склад, график работы: 5/2, оклад + бонусы. Продавец на оптово-розничную базу, оклад + бонусы.
Тел. 8-914-340-9723.
Горничная на базу отдыха «Сатори» в с. Андреевка.
Тел 8-914-714-4737.
В Хасанский отдел Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области требуются ветеринарные инспекторы для работы на автомобильном пункте пропуска в п. Краскино и Морском пункте пропуска в п. Зарубино. Требования: высшее ветеринарное образование, з/п от 18 000 руб.
Тел. 8-914-736-2538.
В хорошую семью требуется няня для детей (двойняшки, возраст 1,5 лет). Работа в КНР, г. Пекин, перелет, виза, проживание, питание предоставляются.
Тел. 8-914-962-3965, 8-914-962-4339.
В парикмахерскую «Стиль» требуются парикмахер (мужской зал, женский зал) с дополнительным комодом.
Тел. 8-924-230-6565.
Требуется сотрудница в ломбард. Образование не ниже средне-специального, ответственная, порядочная, без вредных привычек.
Тел. 8-914-712-8083, 45-5-59.
Резюме отправлять по адресу: v-phenix@mail.ru
Продавцы в магазин сувениров в Андреевке.
Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.
В порт Зарубино требуется специалист по экспедированию грузов. Требования: образование не ниже средне-специального, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, знание английского языка и опыт работы приветствуются.
Резюме направлять на эл.адрес: bae@seampbt.ru
В Морской порт в бухте Троицы требуются:
1. Начальник гаража. Требования: высшее профессиональное образование, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.
2. Диспетчер-заправщик. Требования: образование не ниже средне-профессионального, умение работать с офисной техникой, знание персонального компьютера на уровне
уверенного пользователя, опыт работы приветствуется.
Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.
Тел. 8-914-738-0336.
Сиделка пожилому человеку.
Тел. 8-914-718-1505.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
В такси «Славянское» требуются водители.
Тел. 45-3-03.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.