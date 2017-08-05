Питомцы №25 (05.08.17)



Отдам в добрые и заботливые руки собаку (помесь лайка – алабай) сторожевой породы, для охраны дома, в связи с переездом.

Тел. 8-914-722-7756.

Отдам котят в добрые руки. Милые пушистые комочки наполнят ваш дом радостью!

Тел. 8-914-066-5051.

Отдам в добрые руки котенка черного цвета, самец, возраст 3,5 мес., к лотку приучен.

Тел. 8-953-219-6616, 8-953-220-5391.

Отдам в заботливые руки хомячков.

Тел. 8-914-722-7756.

Отдам 5 котят (2-3 мес.) в добрые руки. Разных цветов. Проявите сочувствие, котята остались без мамы.

Тел. 8-914-681-0532, 8-914-334-3047.