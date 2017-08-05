Отдам в добрые и заботливые руки собаку (помесь лайка – алабай) сторожевой породы, для охраны дома, в связи с переездом.
Тел. 8-914-722-7756.
Отдам котят в добрые руки. Милые пушистые комочки наполнят ваш дом радостью!
Тел. 8-914-066-5051.
Отдам в добрые руки котенка черного цвета, самец, возраст 3,5 мес., к лотку приучен.
Тел. 8-953-219-6616, 8-953-220-5391.
Отдам в заботливые руки хомячков.
Тел. 8-914-722-7756.
Отдам 5 котят (2-3 мес.) в добрые руки. Разных цветов. Проявите сочувствие, котята остались без мамы.
Тел. 8-914-681-0532, 8-914-334-3047.