Недвижимость ПРОДАМ №26 (12.08.17)



1 – комн. кв., 36, 5 м2, счетчики на г/в, х/в. Балкон расширен, застеклен, сделан ремонт.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-3209.

1 – комн. кв., 36,4 м2, ул. Блюхера, 14, в кирпичном доме, 5 этаж, сухая, теплая, не угловая, крыша не протекает, сторона солнечная. Лоджия, комната пластик, 1270000 руб.

Тел. 8-914-323-2482.

2 – комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж, евроремонт, титан, счетчики, wi-fi, железные двери, домофон.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556

2 – комн. кв. в пгт. Посьет, ул. Портовая, 16 а, 3-й эт., в новом доме, южная, весь день солнце, 59м2, лоджия, очень сухая, отличные документы, 1 собственник, никто не прописан, готова к немедленной продаже, 1.590.000 руб.

Тел. 8-950-295-1446.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв. срочно! Торг уместен.

Тел. 8-914-976-4625, 8-914-796-2595.

Срочно продам 3 – комн. кв., ул. Дружбы, 16, в связи с отъездом. Недорого.

Тел. 8-953-223-4826, 8-905-936-0824.

3 – комн. кв. в п. Славянка по ул. Героев Хасана,1, 2 эт. Пластиковые окна, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-658-0951.

3 – комн. кв., 58 м2, 2 этаж, теплая, сухая, перепланировка узаконена, ул. Ленинская, 68. Торг уместен, рассмотрим любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-924-124-0538.

Срочно, 3 – комн. кв., с мебелью, п. Славянка, ул. Чкалова, 22, кв, 32, 3 этаж, 56 м2, Цена 2800000 руб. Лоджия расширена, застеклена. Фото на фарпост.

Тел. 8-914-681-9942, 8-914-655-5906.

4 – комн. кв. в п. Краскино, центр, 2100000 руб., торг возможен.

Тел. 8-914-698-9026, 8-951-020-2268.

4 – комн. кв., 2 МКР, ул. Блюхера, 20, 5 этаж, лоджия, балкон, очень теплая. Можно в рассрочку.

Тел. 8-914-325-8751, 8-914-327-2344.

Два здания, 740 м2, участок 20 соток. В собственности. Свет, вода,в п. Славянка. Недорого.

Тел. 8-914-710-2122, 8-914-701-8884.

Земельный участок, 11 соток, с административно-производственным зданием, 400м2 в Славянке. Цена 600000 руб.

Тел. 8-914-710-2122, 8-914-701-8884.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Земельный участок 20 соток по ул. Станислава Черного.

Тел. 8-924-522-2551.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Магазин (цокольный этаж), 78,8 м2, ул. Молодежная, 14, с оборудованием, кондиционер, два торговых зала: 35 м2 и 29 м2, два отдельных входа: центральный и складской, шумоизолирован, отопление автономное, проект узаконен.

Тел. 8-914-728-5859.

Срочно нежилое помещение, 1 МКР, 44,4 м2, отдельный вход, пластиковые окна, автономное отопление. Все документы в порядке. Без долгов.

Тел. 8-914-790-0525.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.