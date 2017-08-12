Недвижимость СДАМ №26 (12.08.17)



Гостинку во Владивостоке, р-н автовокзала (2-я Речка), 24 м2, все удобства, 2-эт., для 1 или 2-х ч-к, для постоянного проживания, 14 тыс. руб. в месяц. Студентам просьба не звонить.

тел. 8-950-295-1446.

2 – комн. кв. посуточно, благоустроенная, с мебелью, титан 100л, два телевизора, холодильник, печка, два дивана, постельное белье, стиральная машина, пылесос.

Тел. 8-924-328-1126.

2 – комн. кв. посуточно на август, все для проживания имеется.

Тел. 8-914-339-5976.

2 – комн. кв., 1 МКР, на длительный срок, без мебели.

Тел. 8-914-660-6712, 8-914-662-0620.

2 – комн. кв., посуточно, меблированная, солнечная, 4 этаж, ул. Молодежная, 2 (центр).

Тел. 8-914-073-4182.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.