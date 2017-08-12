В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог, парикмахер (мужской зал).
Тел. 8-924-230-6565.
Мужчины, возраст 35-55 лет, в охрану, без вредных привычек.
Тел. 8-914-737-4959.
Артемовскому механическому заводу срочно требуются сталевар, водитель кат. Е, экскаваторщик, инженер ПТО, рабочие строительных специальностей, токарь. Предоставляем общежитие.
Тел.8 (42337) 4-41-99,
e-mail: urmz2@yandex.ru
Продавцы в магазин сувениров в Андреевке.
Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.
Срочно требуется на постоянную работу пекарь на хлеб.
Тел. 8-924-124-9502.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.