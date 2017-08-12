Требуются на работу №26 (12.08.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог, парикмахер (мужской зал).

Тел. 8-924-230-6565.

Мужчины, возраст 35-55 лет, в охрану, без вредных привычек.

Тел. 8-914-737-4959.

Артемовскому механическому заводу срочно требуются сталевар, водитель кат. Е, экскаваторщик, инженер ПТО, рабочие строительных специальностей, токарь. Предоставляем общежитие.

Тел.8 (42337) 4-41-99,

e-mail: urmz2@yandex.ru

Продавцы в магазин сувениров в Андреевке.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.

Срочно требуется на постоянную работу пекарь на хлеб.

Тел. 8-924-124-9502.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.