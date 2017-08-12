Питомцы №26 (12.08.17)



Отдам в добрые и заботливые руки собаку (помесь лайка – алабай) сторожевой породы, для охраны дома, в связи с переездом.

Тел. 8-914-722-7756.

Отдам в добрые и ответственные руки котенка. Мальчик рыжий с белым, 3,5 мес., домашний, ласковый, к туалету приучен.

Тел. 8-953-219-6616, 8-953-220-5391.

Отдам в добрые руки котят, 1 мес. 3 нед. К лотку приучены, кушают самостоятельно.

Тел. 8-968-142-2045.

Котята ищут заботливых добрых хозяев. Рождены 15 июня, к лотку приучены. Дружные, ласковые, подвижные, смышленые.

Тел. 8-914-734-6359, 8-914-716-1208, 8-964-442-2272.

Отдам котят в добрые руки. Милые пушистые комочки наполнят ваш дом радостью!

Тел. 8-914-066-5051.

Отдам в заботливые руки хомячков.

Тел. 8-914-722-7756.