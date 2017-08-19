Требуются на работу №27 (19.08.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог, парикмахер (мужской зал).

Тел. 8-924-230-6565.

В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.

Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.

Мужчины, возраст 35-55 лет, в охрану, без вредных привычек.

Тел. 8-914-737-4959.

Артемовскому механическому заводу срочно требуются сталевар, водитель кат. Е, экскаваторщик, инженер ПТО, рабочие строительных специальностей, токарь. Предоставляем общежитие.

Тел.8 (42337) 4-41-99, e-mail: urmz2@yandex.ru

Рабочие на бетон, водители категории С, экскаваторщики, бульдозеристы. ВАХТА. з/п от 55000 руб. до 120000 руб. Рыбообработчики, з/п высокая, Питание, проживание, спецодежда.

Тел. 8-914-727-2737, 8-914-670-3325, 8-914-972-1115.

Продавцы в магазин сувениров в Андреевке.

Тел. 8-924-129-8920, 8-908-995-5922.

Срочно требуется на постоянную работу пекарь на хлеб.

Тел. 8-924-124-9502.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.