Недвижимость ПРОДАМ №28 (26.08.17)



1 – комн. кв., 36, 5 м2, счетчики на г/в, х/в. Балкон расширен, застеклен, сделан ремонт.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-3209.

1 – комн. кв., 32 м2, 4 этаж, ул. Героев Хасана, 21, очень солнечная, отрезана от отопления.

Тел. 8-914-710-1636, 8-914-795-2653.

Срочно 2 – комн. кв., 44,3 м2, п. Славянка, ул. Блюхера, 2, продажа от собственника, подходит под все виды ипотечного кредитования. В подарок остается вся мебель и техника. Фото в WhatsApp.

Тел. 8-924-328-1727, 8-914-697-5454.

2 – комн. кв., 46,1 м2, ул, Лазо, 3 этаж, комнаты раздельные.

Тел. 8-914-689-9827, 8-924-255-1996.

2 – комн. кв. от собственника, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 2 этаж, 44 м2 и ул. Молодежная, 2, 5 этаж, 41 м2, с хорошим ремонтом.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., 1 МКР.

Тел. 8-914-968-4884.

2 – комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж, евроремонт, титан, счетчики, wi-fi, железные двери, домофон.

Тел. 8-914-665-3380.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556

2 – комн. кв. в пгт. Посьет, ул. Портовая, 16 а, 3-й эт., в новом доме, южная, весь день солнце, 59м2, лоджия, очень сухая, отличные документы, 1 собственник, никто не прописан, готова к немедленной продаже, 1.590.000 руб.

Тел. 8-950-295-1446.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

Срочно продам 3 – комн. кв., ул. Дружбы, 16, в связи с отъездом. Недорого.

Тел. 8-953-223-4826, 8-905-936-0824.

3 – комн. кв., 58 м2, 2 этаж, теплая, сухая, перепланировка узаконена, ул. Ленинская, 68. Торг уместен, рассмотрим любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-924-124-0538.

3 – комн. кв., 50,6 м2, ул. Чкалова, 24, 4 этаж, дом кирпичный. Ремонт, расширенный балкон. Также есть капитальный гараж недалеко от дома. Продажа от собственника.

Тел. 8-966-273-9034, 8-924-124-9355, 45-2-70.

4 – комн. кв. в п. Краскино, центр, 2100000 руб., торг возможен.

Тел. 8-914-698-9026, 8-951-020-2268.

4 – комн. кв., 2 МКР, чистая, сухая, автономное отопление узаконено. Или обменяю.

Тел. 8-914-968-5025.

4 – комн. кв., центр, 2 этаж, или обменяю на 1 –комн. кв. во Владивостоке.

Тел. 8-924-328-4535, 48-7-44.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Продовольственный магазин, ул. Блюхера, 2, 90 м2, кондиционер, система видеонаблюдения, торговое оборудование, лицензирован. Цена 4000000 руб. Фото на фарпосте.

Тел. 8-914-713-9214.

Срочно нежилое помещение, 1 МКР, 44,4 м2, отдельный вход, пластиковые окна, автономное отопление. Все документы в порядке. Без долгов.

Тел. 8-914-790-0525.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.