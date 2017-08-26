Требуются на работу №28 (26.08.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог, парикмахер (мужской зал).

Тел. 8-924-230-6565.

Продуктовая база «Фелини» примет на постоянную работу кладовщика-грузчика. Официальное трудоустройство.

Тел. 8-953-206-4649.

Продавцы в продуктовый магазин на постоянную работу.

Тел. 8-914-702-5177, 8-914-976-5635.

В компанию ООО «Ост-Оптик» требуется продавец-консультант. Требования: образование средне-специальное, опыт работы в продажах промышленных товаров от 1 года. Место работы: пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, 6.

Тел. 8-423-314-7897.

В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.

Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.

Срочно требуется на постоянную работу пекарь на хлеб.

Тел. 8-924-124-9502.

Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.

Тел. 8-914-738-0336.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.