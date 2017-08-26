В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог, парикмахер (мужской зал).
Тел. 8-924-230-6565.
Продуктовая база «Фелини» примет на постоянную работу кладовщика-грузчика. Официальное трудоустройство.
Тел. 8-953-206-4649.
Продавцы в продуктовый магазин на постоянную работу.
Тел. 8-914-702-5177, 8-914-976-5635.
В компанию ООО «Ост-Оптик» требуется продавец-консультант. Требования: образование средне-специальное, опыт работы в продажах промышленных товаров от 1 года. Место работы: пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, 6.
Тел. 8-423-314-7897.
В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.
Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.
Срочно требуется на постоянную работу пекарь на хлеб.
Тел. 8-924-124-9502.
Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.
Тел. 8-914-738-0336.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.