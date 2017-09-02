Барахолка ПРОДАМ №29 (02.09.17)



Продам гусей (пара), возраст 1 год. Цена 3000 руб. и 6 мес., 1000 руб.

Тел. 8-914-067-7621.

Продам молодых кур, 500 руб.

Тел. 8-908-461-6609.

Юбилейные монеты от 2000 г. до 2014 г. Текстовый документ с имеющимися монетами высылаю через почту, также продам 5 рублей за 2012 г. и 1997 г., 2 рубля за 2012 г. и за 2001 г., турецкий и сочинские рубли.

За информацией обращаться на эл.почту: mr.lavrichenko@bk.ru, Семён.

Автокресло-люлька, 0-13 кг, детская ванночка, горка для купания, детские вещи. Недорого.

Тел. 8-914-669-1780, 8-924-330-7068.

Холодильник «Океан», два цветных телевизора, все в хорошем состоянии.

Тел. 8-924-328-1697.

Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи (не будет водиться медведка и проволочник и т. д). Пенсионерам скидка.

Тел. 8-914-737-4959.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.

Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.

Тел. 8-902-524-1824.

Памперсы взрослые, №2, цена 45 руб., или меняю на №3

Тел. 8-994-003-8160.