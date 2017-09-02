Требуются на работу №29 (02.09.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог, парикмахер (мужской зал).

Тел. 8-924-230-6565.

Продуктовая база «Фелини» примет на постоянную работу кладовщика-грузчика. Официальное трудоустройство.

Тел. 8-953-206-4649.

Продавцы в продуктовый магазин на постоянную работу.

Тел. 8-914-702-5177, 8-914-976-5635.

Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.

Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.

В кафе «Паллада» на постоянную работу требуется официант. Официальное трудоустройство, соцпакет. График работы: 4/4, с 11:00 до 02:00. Оплата: оклад + %.

Тел. 8-914-667-0954.

В компанию ООО «Ост-Оптик» требуется продавец-консультант. Требования: образование средне-специальное, опыт работы в продажах промышленных товаров от 1 года. Место работы: пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, 6

. Тел. 8-423-314-7897.

В ООО “Морской порт в бухте Троицы” требуется заведующий складом.

Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.

Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.

Срочно требуется на постоянную работу пекарь на хлеб.

Тел. 8-924-124-9502.

Приглашаем на работу уборщицу. Ответственную, чистоплотную, без вредных привычек.

Тел. 8-914-738-0336.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.