Уйти домой с новой шубой и не заплатить ни рубля

Уйти домой с новой шубой и не заплатить ни рубля будет возможно в п. Славянка

Грандиозная выставка-продажа меховых изделий откроет свои двери жителям п.Славянка18 сентября. Возможность купить шубу, но при этом не потратить ни рубля, подарит покупателям компания «Знатные меха». Выставка пройдет в ДК «Славянка» и будет только 1 день -18 сентября!



На выставке-продаже будут представлены норковые шубы стоимостью от 35 тысяч рублей, а также изделия из мутона – от 9,9 тысяч рублей. Выгодные условия покупки станут возможны благодаря рассрочке на срок до 24 месяцев без первоначального взноса и переплат. Организаторы выставки приглашают жителей п. Славянка 18 сентября в ДК «Славянка» (ул. Молодежная 7). Ваша новая шубка ждет Вас!”

Выгодный шоппинг предлагает жителям поселка компания «Знатные меха»











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1 МД Знатные меха

2 МД Знатные меха

3 МД Знатные меха

4 МД Знатные меха

5 МД Знатные меха