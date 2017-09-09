Недвижимость ПРОДАМ №30 (09.09.17)



1 – комн. кв., 32 м2, 4 этаж, ул. Героев Хасана, 21, очень солнечная, отрезана от отопления.

Тел. 8-914-710-1636, 8-914-795-2653.

1 – комн. кв. в кирпичном доме, 30 м2, 1 этаж, лоджия 6 метров, ул. 50 лет Октября.

Тел. 8-924-231-9890.

1 – комн. кв., 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики г/в, х/в, сделан ремонт.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-3209.

1 – комн. кв., 36,4 м2, в кирпичном доме, 5 этаж, сухая, теплая, не угловая. Крыша не протекает, сторона солнечная, лоджия, комната-пластик, ул. Блюхера, 14. Цена 1270000 руб.

Тел. 8-914-323-2482.

Срочно 2 – комн. кв., 44,3 м2, п. Славянка, ул. Блюхера, 2, продажа от собственника, подходит под все виды ипотечного кредитования. В подарок остается вся мебель и техника. Фото в WhatsApp.

Тел. 8-924-328-1727, 8-914-697-5454.

2 – комн. кв., 5 этаж, сухая, крыша не течет, сделан косметический ремонт. Железные межкомнатные двери, новая сантехника, балкон застеклен. Цена 1800000 рублей.

Тел. 8-994-008-5793.

2 – комн. кв. от собственника, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 2 этаж, 44 м2 и ул. Молодежная, 2, 5 этаж, 41 м2, с хорошим ремонтом.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., 1 МКР.

Тел. 8-914-968-4884.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556

2 – комн. кв. в пгт. Посьет, ул. Портовая, 16 а, 3-й эт., в новом доме, южная, весь день солнце, 59м2, лоджия, очень сухая, отличные документы, 1 собственник, никто не прописан, готова к немедленной продаже, 1.290.000 руб.

Тел. 8-950-295-1446.

3 – комн. кв., ул. Блюхера, 4, 3 этаж, 2 балкона, автономное отопление, частное лицо.

Тел. 8-951-022-2222.

3 – комн. кв., 58 м2, 2 этаж, теплая, сухая, перепланировка узаконена, ул. Ленинская, 68. Торг уместен, рассмотрим любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-924-124-0538.

3 – комн. кв., 50,6 м2, ул. Чкалова, 24, 4 этаж, дом кирпичный. Ремонт, расширенный балкон. Также есть капитальный гараж недалеко от дома. Продажа от собственника.

Тел. 8-966-273-9034, 8-924-124-9355, 45-2-70.

4 – комн. кв. в п. Краскино, центр, 2100000 руб., торг возможен.

Тел. 8-914-698-9026, 8-951-020-2268.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Продовольственный магазин, ул. Блюхера, 2, 98 м2, кондиционер, система видеонаблюдения, торговое оборудование, лицензирован. Цена 4000000 руб. Торг. Фото на фарпосте.

Тел. 8-914-713-9214.

Магазин, 43 м2, очень дешево. Распродажа товара по низким ценам. Магазин «Мария» на крытом рынке. С 10:00 до 18:00.

Тел. 8-902-484-3425.

Гараж в р-не «Синего попугая».

Тел. 8-914-349-9398.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.