1 – комн. кв. на длительный срок.
Тел. 8-914-979-1686.
1 – комн. кв., с мебелью, на долгий срок.
Тел. 8-914-727-6683.
1 – комн. кв., на длительный срок.
Тел. 8-914-678-5196.
1 – комн. кв., на длительный срок, все для проживания есть.
Тел. 8-914-682-1834.
1 – комн. кв., на полгода.
Тел. 8-914-970-8760, 8-953-223-3764.
1 – комн. кв., на длительный срок.
Тел. 8-914-724-7444, 8-924-245-6519.
1 – комн. кв., в центре п. Славянка, 4 этаж в 9-этажном доме, теплая, уютная, лоджия пластик 6 м.
Тел. 8-984-148-1565.
2 – комн. кв., в п. Славянка, с титаном, 6 спальных мест, холодильник, печка, стиральная машинка автомат, постельное белье и т.д. Сдам посуточно, либо на год.
Тел. 8-924-328-1126.
2 – комн. кв., центр, 2 этаж, частично меблированная, оплата за месяц вперед. Недорого.
Тел. 8-924-328-4535, 48-7-44.
2 – комн. кв., на длительный срок, с мебелью, сухая, теплая, все есть.
Тел. 8-914-721-6730.
2 – комн. кв., на длительный срок, меблированная, окна и балкон под пластик, титан.
Тел. 8-914-696-4827.
2 – комн. кв., меблированная, посуточно, 4 этаж, центр поселка, можно с животными.
Тел. 8-914-073-4182.
Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!
Сутки – 1500 рублей.
Почасовая – 2 часа – 600 рублей.
Номер с джакузи – 2500 рублей.
Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.
Сдается в аренду торговая площадь в ТК ” Проспект”.
Тел. 8-908-462-1505.
Сдам в аренду магазин в центре Славянки.
Тел. 8-914-732-1284.