Недвижимость СДАМ №30 (09.09.17)



1 – комн. кв. на длительный срок.

Тел. 8-914-979-1686.

1 – комн. кв., с мебелью, на долгий срок.

Тел. 8-914-727-6683.

1 – комн. кв., на длительный срок.

Тел. 8-914-678-5196.

1 – комн. кв., на длительный срок, все для проживания есть.

Тел. 8-914-682-1834.

1 – комн. кв., на полгода.

Тел. 8-914-970-8760, 8-953-223-3764.

1 – комн. кв., на длительный срок.

Тел. 8-914-724-7444, 8-924-245-6519.

1 – комн. кв., в центре п. Славянка, 4 этаж в 9-этажном доме, теплая, уютная, лоджия пластик 6 м.

Тел. 8-984-148-1565.

2 – комн. кв., в п. Славянка, с титаном, 6 спальных мест, холодильник, печка, стиральная машинка автомат, постельное белье и т.д. Сдам посуточно, либо на год.

Тел. 8-924-328-1126.

2 – комн. кв., центр, 2 этаж, частично меблированная, оплата за месяц вперед. Недорого.

Тел. 8-924-328-4535, 48-7-44.

2 – комн. кв., на длительный срок, с мебелью, сухая, теплая, все есть.

Тел. 8-914-721-6730.

2 – комн. кв., на длительный срок, меблированная, окна и балкон под пластик, титан.

Тел. 8-914-696-4827.

2 – комн. кв., меблированная, посуточно, 4 этаж, центр поселка, можно с животными.

Тел. 8-914-073-4182.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

Сдается в аренду торговая площадь в ТК ” Проспект”.

Тел. 8-908-462-1505.

Сдам в аренду магазин в центре Славянки.

Тел. 8-914-732-1284.