Требуются на работу №30 (09.09.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

Матросы на БАТМ на зимник (сельдь, минтай). Старпом, 2 ПКМ, 2 мех; 3 мех; мастер добычи, боцман на МКРТМ , ежемесячный заход в Приморье.

Тел. 8-914-670-3325, 8-914-972-1115.

Продавец. Мужчина или женщина. Без возрастных ограничений. Часы работы с 9:00 до 18:00.

Тел. 8-924-259-9650.

В автосервис «Форсаж срочно требуются на постоянную работу:

- шиномонтажники

- автомойщики.

Тел. 8-914-710-7088.

Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.

Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.

В ООО “Морской порт в бухте Троицы” требуется заведующий складом.

Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.

Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.