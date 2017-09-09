В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
Матросы на БАТМ на зимник (сельдь, минтай). Старпом, 2 ПКМ, 2 мех; 3 мех; мастер добычи, боцман на МКРТМ , ежемесячный заход в Приморье.
Тел. 8-914-670-3325, 8-914-972-1115.
Продавец. Мужчина или женщина. Без возрастных ограничений. Часы работы с 9:00 до 18:00.
Тел. 8-924-259-9650.
В автосервис «Форсаж срочно требуются на постоянную работу:
- шиномонтажники
- автомойщики.
Тел. 8-914-710-7088.
Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.
Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.
В ООО “Морской порт в бухте Троицы” требуется заведующий складом.
Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.
Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.
Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.