Питомцы №30 (09.09.17)



Померанцевый шпиц «Фунтик» ищет себе партнершу.

Тел. 8-914-656-7338, 8-914-716-3612.

Отдам в добрые и заботливые руки собаку (помесь лайка – алабай) сторожевой породы, для охраны дома, в связи с переездом.

Тел. 8-914-722-7756.

Отдадим котят в добрые руки, от домашней кошки. Возраст 1,5 месяца. Кушают все, к лотку приучены.

Тел. 8-914-712-4063.

Отдам в добрые и ответственные руки двух очаровательных котят. Девочки. Одна полностью черная. Вторая черная с белым. К лотку приучены, 2,5 месяца.

Тел. 8-953-219-6616, 8-902-051-4515.

Отдам в заботливые руки хомячков.

Тел. 8-914-722-7756.