Недвижимость ПРОДАМ №31 (16.09.17)



1 – комн. кв., 32 м2, 4 этаж, ул. Героев Хасана, 21, очень солнечная, отрезана от отопления.

Тел. 8-914-710-1636, 8-914-795-2653.

1 – комн. кв., 36,5 м2, балкон застеклен, счетчики г/в, х/в, сделан ремонт.

Тел. 8-914-680-3806, 8-924-328-3209.

2 – комн. кв., 5 эт., сухая, крыша не течет, сделан косметический ремонт. Железные межкомнатные двери, новая сантехника, балкон застеклен. Цена 1800000 руб.

Тел. 8-994-008-5793.

2 – комн. кв. от собственника, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 2 этаж, 44 м2 и ул. Молодежная, 2, 5 этаж, 41 м2, с хорошим ремонтом.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556

2 – комн. кв. в пгт. Посьет, ул. Портовая, 16 а, 3-й эт., в новом доме, южная, весь день солнце, 59м2, лоджия, очень сухая, отличные документы, 1 собственник, никто не прописан, готова к немедленной продаже, 1.290.000 руб.

Тел. 8-950-295-1446.

3 – комн. кв., ул. Блюхера, 4, 3 этаж, 2 балкона, автономное отопление, частное лицо.

Тел. 8-951-022-2222.

3 – комн. кв., 58 м2, 2 этаж, теплая, сухая, перепланировка узаконена, ул. Ленинская, 68. Торг уместен, рассмотрим любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-924-124-0538.

4 – комн. кв. в п. Краскино, центр, 2100000 руб., торг возможен.

Тел. 8-914-698-9026, 8-951-020-2268.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Дом в пгт. Краскино, 50 м2, земля 25 соток, все в собственности.

Тел. 8-924-333-0507.

Продовольственный магазин, ул. Блюхера, 2, 98 м2, кондиционер, система видеонаблюдения, торговое оборудование, лицензирован. Цена 4000000 руб. Торг. Фото на фарпосте.

Тел. 8-914-713-9214.

Магазин, 43 м2, очень дешево. Распродажа товара по низким ценам. Магазин «Мария» на крытом рынке. С 10:00 до 18:00.

Тел. 8-902-484-3425.

Капитальный гараж, 100 м2, высота 3 м, высота ворот 2,6 м, ширина 3,5 м. Скважина технической воды, станочное оборудование подключено. Гараж и земля в собственности.

Тел.8-914-713-9001.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.