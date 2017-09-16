Недвижимость СДАМ №31 (16.09.17)



1 – комн. кв. в п. Нерпа, ул. Рыбаков, 6, кв. 6, 2 этаж. На длительный срок.

Тел. 8-914-065-6294.

1 – комн. кв. с мебелью, на долгий срок.

Тел. 8-914-727-6683.

1 – комн. кв. и 3 – комн. кв., на длительный срок. Меблированные, центр, бытовая техника.

тел. 8-914-718-6248, Надежда.

1 – комн. кв. на длительный срок.

Тел. 8-914-724-7444, 8-924-245-6519.

1 – комн. кв. в центре п. Славянка, 4 этаж в 9-эт. доме, теплая, уютная, лоджия пластик, 6 м.

Тел. 8-984-148-1565.

3- комн. кв., меблированную, на длительный срок.

Тел. 8-950-293-7864.

4 – комн. кв. на длительный срок. Мебель, ТВ, холодильник, стиральная машинка, кондиционер. Цена 30000 руб. + оплата электричества.

Тел. 8-914-067-7891.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

В аренду торговая площадь в ТК «Проспект».

Тел. 8-908-462-1505.

В аренду магазин в центре Славянки.

Тел. 8-914-732-1284.