1 – комн. кв. в п. Нерпа, ул. Рыбаков, 6, кв. 6, 2 этаж. На длительный срок.
Тел. 8-914-065-6294.
1 – комн. кв. с мебелью, на долгий срок.
Тел. 8-914-727-6683.
1 – комн. кв. и 3 – комн. кв., на длительный срок. Меблированные, центр, бытовая техника.
тел. 8-914-718-6248, Надежда.
1 – комн. кв. на длительный срок.
Тел. 8-914-724-7444, 8-924-245-6519.
1 – комн. кв. в центре п. Славянка, 4 этаж в 9-эт. доме, теплая, уютная, лоджия пластик, 6 м.
Тел. 8-984-148-1565.
3- комн. кв., меблированную, на длительный срок.
Тел. 8-950-293-7864.
4 – комн. кв. на длительный срок. Мебель, ТВ, холодильник, стиральная машинка, кондиционер. Цена 30000 руб. + оплата электричества.
Тел. 8-914-067-7891.
Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!
Сутки – 1500 рублей.
Почасовая – 2 часа – 600 рублей.
Номер с джакузи – 2500 рублей.
Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.
В аренду торговая площадь в ТК «Проспект».
Тел. 8-908-462-1505.
В аренду магазин в центре Славянки.
Тел. 8-914-732-1284.