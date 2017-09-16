В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
Продавец. Мужчина или женщина. Без возрастных ограничений. Часы работы: с 9:00 до 18:00.
Тел. 8-924-259-9650.
Продавец в продовольственный магазин.
Тел. 8-914-726-3646, 8-984-150-6357.
Мужчины, возраст 35-55 лет, в охрану, без вредных привычек.
Тел. 8-914-737-4959.
В службу в пгт. Посьет требуются водители и бухгалтеры.
Тел. 8-924-523-3004.
На постоянную работу требуются:
- пекарь для выпечки хлеба.
- водитель-грузчик для вывоза продукции по торговым точкам.
Тел. 8-924-124-9502.
В кафе «Паллада» на постоянную работу требуются:
- ОФИЦИАНТ
- ПОВАР
Официальное трудоустройство, соцпакет. График работы: 4/4, с 11:00 до 02:00. Оплата высокая: оклад + %.
Тел. 8-914-667-0954.
Компания «Эй-Пи Трейд» приглашает на работу торгового представителя на собственном автомобиле. Официальное трудоустройство, компенсация ГСМ.
Телефон 8-914-686-2939.
В Кредитный Потребительский кооператив «ОВК» требуется менеджер-операционист.
Требования:
- Образование высшее или средне-специальное профильное,
коммуникабельность, вежливость в общении с клиентами.
Обязанности:
- Консультирование входящих клиентов по продуктам и услугам кооператива.
- Проведение операций по сбережениям и займам.
- Оформление пакета документов.
Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Резюме направлять: eodzyal@primovk.ru
Тел. 8-914-677-7171.
Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.
Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.
В ООО “Морской порт в бухте Троицы” требуется заведующий складом.
Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.
Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.
Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.