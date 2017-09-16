Требуются на работу №31 (16.09.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

Продавец. Мужчина или женщина. Без возрастных ограничений. Часы работы: с 9:00 до 18:00.

Тел. 8-924-259-9650.

Продавец в продовольственный магазин.

Тел. 8-914-726-3646, 8-984-150-6357.

Мужчины, возраст 35-55 лет, в охрану, без вредных привычек.

Тел. 8-914-737-4959.

В службу в пгт. Посьет требуются водители и бухгалтеры.

Тел. 8-924-523-3004.

На постоянную работу требуются:

- пекарь для выпечки хлеба.

- водитель-грузчик для вывоза продукции по торговым точкам.

Тел. 8-924-124-9502.

В кафе «Паллада» на постоянную работу требуются:

- ОФИЦИАНТ

- ПОВАР

Официальное трудоустройство, соцпакет. График работы: 4/4, с 11:00 до 02:00. Оплата высокая: оклад + %.

Тел. 8-914-667-0954.

Компания «Эй-Пи Трейд» приглашает на работу торгового представителя на собственном автомобиле. Официальное трудоустройство, компенсация ГСМ.

Телефон 8-914-686-2939.

В Кредитный Потребительский кооператив «ОВК» требуется менеджер-операционист.

Требования:

- Образование высшее или средне-специальное профильное,

коммуникабельность, вежливость в общении с клиентами.

Обязанности:

- Консультирование входящих клиентов по продуктам и услугам кооператива.

- Проведение операций по сбережениям и займам.

- Оформление пакета документов.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет.

Резюме направлять: eodzyal@primovk.ru

Тел. 8-914-677-7171.

Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.

Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.

В ООО “Морской порт в бухте Троицы” требуется заведующий складом.

Требование: работа в программе 1С: Склад, организация работы склада, контроль деятельности подчиненных сотрудников.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.

Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.