Барахолка ПРОДАМ №32 (23.09.17)



Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи (не будет водиться медведка и проволочник и т. д). Пенсионерам скидка.

Тел. 8-914-737-4959.

Торговое оборудование: стеллажи «водолей», эконом-панели новые, стойка плательная – хром, полка-стойка стекло, тумба глухая и прилавок под стеклом и накопителем, стойка под колготки, зеркало-стойка на колесиках – хром, корзина для распродаж на колесиках – хром, торс женский, вешалка для юбок и платьев, тумбы-накопители для товара, цвет – орех и белый, оборудование для крепления к стенам – стойки, штанги, кронштейны и соединительный крепеж; программа 1С склад-магазин.

Тел. 8-914-732-1284.

Осенние женские лаковые сапоги, цвет красный, пр-во Италия, р-р 36; зимние женские кожаные сапоги, цвет черный с белым (европейский вариант), р-р 37; зимние женские замшевые сапоги на сплошной подошве, цвет бордо, р-р 36.

Тел. 8-914-713-9335.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.

Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.

Тел. 8-902-524-1824.

Памперсы взрослые, №2, цена 45 руб., или меняю на №3.

Тел. 8-994-003-8160.