Недвижимость СДАМ №32 (23.09.17)



1 – комн. кв. в п. Нерпа, ул. Рыбаков, 6, кв. 6, 2 этаж. На длительный срок.

Тел. 8-914-065-6294.

1 – комн. кв., ул. Молодежная, 6, п. Славянка. Меблированная, на длительный срок.

Тел. 8-914-790-6865.

1 – комн. кв. с мебелью, на долгий срок.

Тел. 8-914-727-6683.

2 – комн. кв. на длительный срок. Меблированная, окна и балкон под пластик.

Тел. 8-914-696-4827.

2 – комн. кв. на длительный срок в 5-эт. доме, 1 МКР со всеми удобствами, титан, 6 спальных мест, стиральная машина, плита, телевизоры и т.д.

Тел. 8-924-328-1126.

3- комн. кв., меблированную, на длительный срок.

Тел. 8-950-293-7864.

4 – комн. кв. на длительный срок. Мебель, ТВ, холодильник, стиральная машинка, кондиционер. Цена 30000 руб. + оплата электричества.

Тел. 8-914-067-7891.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.