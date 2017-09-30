Барахолка ПРОДАМ №33 (30.09.17)



Зимняя резина на дисках, б\у: Yokohama Ice Guard i 650, р-ры 205 \ 55 \ 16, 2012 год, остаток 80-85 %, на дисках Diletto 16×7 4×100 et+35, 21000 руб.

Можно без дисков, 10000 руб.

Тел. 8-914-198-2316.

Телевизор японский, диагональ 52 см, 3000 руб. Холодильник «Океан», 4000 руб.

Тел. 8-924-328-1697.

Веник дубовый «Дентата», эксклюзив, особо крупнолистовой, сверхпрочный, темно-зеленый лист, плоский веер, стандарт 55х35 см, дубово-лимонный эфир, вязка ручки – банковская резинка, нет аналога в РФ, опт, розница. Доставка. Цена 80 руб.

Тел./WhatsApp/Viber: 8-914-714-5669.

Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи (не будет водиться медведка и проволочник и т. д). Пенсионерам скидка.

Тел. 8-914-737-4959.

Осенние женские лаковые сапоги, цвет красный, пр-во Италия, р-р 36; зимние женские кожаные сапоги, цвет черный с белым (европейский вариант), р-р 37; зимние женские замшевые сапоги на сплошной подошве, цвет бордо, р-р 36.

Тел. 8-914-713-9335.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.

Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.

Тел. 8-902-524-1824.

Памперсы взрослые, №2, цена 45 руб., или меняю на №3.

Тел. 8-994-003-8160.