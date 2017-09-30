Недвижимость СДАМ №33 (30.09.17)



1 – комн. кв. на длительный срок, п. Славянка, ул. Чкалова. Меблированная.

Тел. 8-908-461-8276.

1 – комн. кв. с мебелью, на долгий срок.

Тел. 8-914-727-6683.

2 – комн. кв. на длительный срок в 5-эт. доме, 1 МКР со всеми удобствами, титан, 6 спальных мест, стиральная машина, плита, телевизоры и т.д.

Тел. 8-924-328-1126.

3 – комн. кв. в п. Славянка, ул. Чкалова, 22, 2 этаж. Титан.

Тел. 8-968-168-6668.

3- комн. кв., меблированную, на длительный срок.

Тел. 8-950-293-7864.

4 – комн. кв. на длительный срок. Мебель, ТВ, холодильник, стиральная машинка, кондиционер. Цена 30000 руб. + оплата электричества.

Тел. 8-914-067-7891.

Уютный жилой дом в старой Славянке площадью 100 м2, со всеми удобствами, меблирован и полностью укомплектован, вплоть до кухонных полотенец и домашних тапочек, интерактивное телевидение, WI-fi (4 комнаты +кухня-столовая+ сауна), до магазина 2 минут ходьбы. Фото вышлю по WhatsApp. Оплата за месяц: 25000р+свет, вода – своя скважина.

Тел. 8-914-666-8061, 8-914-068-3613.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

Помещение в аренду, 25 м2, ул. Молодежная, 2.

Тел. 8-924-335-4157.