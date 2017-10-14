Барахолка ПРОДАМ №35 (14.10.17)



Зимняя резина на дисках, б\у: Yokohama Ice Guard i 650, р-ры 205 \ 55 \ 16, 2012 год, остаток 80-85 %, на дисках Diletto 16×7 4×100 et+35, 21000 руб.

Можно без дисков, 10000 руб.

Тел. 8-914-198-2316.

Небольшую прихожую темного цвета с зеркалом, р-р 100 х 250.

Тел. 8-914-797-1300.

Торговое оборудование: стеллажи «водолей», эконом-панели новые, стойка плательная – хром, полка-стойка (стекло), тумба глухая и прилавок под стеклом и накопителем, стойка под колготки, зеркало-стойка на колесиках – хром, корзина для распродаж на колесиках – хром, торс женский, вешалка для юбок и платьев, тумбы-накопители для товара, цвет «орех» и белый, оборудование для крепления к стенам – стойки, штанги, кронштейны и соединительный крепеж; программа 1С склад-магазин.

Тел. 8-914-732-1284.

Веник дубовый «Дентата», эксклюзив, особо крупнолистовой, сверхпрочный, темно-зеленый лист, плоский веер, стандарт 55х35 см, дубово-лимонный эфир, вязка ручки – банковская резинка, нет аналога в РФ, опт, розница. Доставка. Цена 80 руб.

Тел./WhatsApp/Viber: 8-914-714-5669.

Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи (не будет водиться медведка и проволочник и т. д). Пенсионерам скидка.

Тел. 8-914-737-4959.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.

Песок речной. Щебень бутовый. Чернозем. Доставка.

Тел. 8-902-524-1824.

Памперсы взрослые, №2, цена 45 руб., или меняю на №3.

Тел. 8-994-003-8160.