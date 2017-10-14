Недвижимость СДАМ №35 (14.10.17)



1 – комн. кв. на длительный срок. Меблированная, бытовая техника, средний этаж, центр.

Тел. 8-914-718-6248.

1 – комн. кв. со всеми удобствами для проживания, на длительный срок, 2 этаж.

Тел. 8-914-345-3149.

1 – комн. кв., частично меблированная, ул. Чкалова, на длительный срок.

Тел. 8-908-461-8276.

1 – комн. кв. без мебели на длительный срок. Звонить после 20.00.

Тел. 8-914-690-0540, 47-0-84.

2 – комн. кв., меблированную, в центре.

Тел. 8-914-728-0145.

2 – комн. кв. на длительный срок, меблированная.

Тел. 8-914-696-4827.

2 – комн. кв., меблированную, посуточно или на длительный срок.

Тел. 8-914-794-0200.

3 – комн. кв. в п. Славянка, ул. Чкалова, 22, 2 этаж. Титан.

Тел. 8-968-168-6668.

Уютный жилой дом в старой Славянке площадью 100 м2, со всеми удобствами, меблирован и полностью укомплектован, вплоть до кухонных полотенец и домашних тапочек, интерактивное телевидение, WI-fi (4 комнаты +кухня-столовая+ сауна), до магазина 2 минут ходьбы. Фото вышлю по WhatsApp. Оплата за месяц: 25000р+свет, вода – своя скважина.

Тел. 8-914-666-8061, 8-914-068-3613.

Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!

Сутки – 1500 рублей.

Почасовая – 2 часа – 600 рублей.

Номер с джакузи – 2500 рублей.

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

В долгосрочную аренду магазин в пгт. Зарубино, общей площадью 98 м2, р-н ул. Строительная. Оплата за 2 месяца вперед, 25000 руб. Не предназначен под алкоголь.

Тел. 8-924-328-3019.

Магазин в аренду в центре Славянки.

Тел. 8-914-732-1284.