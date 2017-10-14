1 – комн. кв. на длительный срок. Меблированная, бытовая техника, средний этаж, центр.
Тел. 8-914-718-6248.
1 – комн. кв. со всеми удобствами для проживания, на длительный срок, 2 этаж.
Тел. 8-914-345-3149.
1 – комн. кв., частично меблированная, ул. Чкалова, на длительный срок.
Тел. 8-908-461-8276.
1 – комн. кв. без мебели на длительный срок. Звонить после 20.00.
Тел. 8-914-690-0540, 47-0-84.
2 – комн. кв., меблированную, в центре.
Тел. 8-914-728-0145.
2 – комн. кв. на длительный срок, меблированная.
Тел. 8-914-696-4827.
2 – комн. кв., меблированную, посуточно или на длительный срок.
Тел. 8-914-794-0200.
3 – комн. кв. в п. Славянка, ул. Чкалова, 22, 2 этаж. Титан.
Тел. 8-968-168-6668.
Уютный жилой дом в старой Славянке площадью 100 м2, со всеми удобствами, меблирован и полностью укомплектован, вплоть до кухонных полотенец и домашних тапочек, интерактивное телевидение, WI-fi (4 комнаты +кухня-столовая+ сауна), до магазина 2 минут ходьбы. Фото вышлю по WhatsApp. Оплата за месяц: 25000р+свет, вода – своя скважина.
Тел. 8-914-666-8061, 8-914-068-3613.
Номера в гостевом доме «Натталика» посуточно!
Сутки – 1500 рублей.
Почасовая – 2 часа – 600 рублей.
Номер с джакузи – 2500 рублей.
Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.
В долгосрочную аренду магазин в пгт. Зарубино, общей площадью 98 м2, р-н ул. Строительная. Оплата за 2 месяца вперед, 25000 руб. Не предназначен под алкоголь.
Тел. 8-924-328-3019.
Магазин в аренду в центре Славянки.
Тел. 8-914-732-1284.