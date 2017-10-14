Требуются на работу №35 (14.10.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

- Продавец-кассир, старший продавец.

График работы: 3/3. Возраст: 21-45 лет.

-Уборщица на 0,5 ставки.

Официальное трудоустройство.

Тел. 8-914-706-4494.

Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.

Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.

В алкогольную компанию ООО «Дионис» в Хасанский район требуется торговый представитель.

Тел. 8-914-070-8008.

В гостиницу «Паллада» требуется администратор. График: сутки через трое.

Тел. 8-914-667-0954.

Рабочий по сбору кедрового ореха. Вахтовый метод работы. Сельское хозяйство ИП Плотников.

Тел. 8-929-423-8950.

В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.

Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.