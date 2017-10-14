В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог.
Тел. 8-924-230-6565.
- Продавец-кассир, старший продавец.
График работы: 3/3. Возраст: 21-45 лет.
-Уборщица на 0,5 ставки.
Официальное трудоустройство.
Тел. 8-914-706-4494.
Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.
Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.
В алкогольную компанию ООО «Дионис» в Хасанский район требуется торговый представитель.
Тел. 8-914-070-8008.
В гостиницу «Паллада» требуется администратор. График: сутки через трое.
Тел. 8-914-667-0954.
Рабочий по сбору кедрового ореха. Вахтовый метод работы. Сельское хозяйство ИП Плотников.
Тел. 8-929-423-8950.
В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.
Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.