Недвижимость ПРОДАМ №36 (21.10.17)



комн. с прихожей, 17 м2, ул. Дружбы, 18 (солнечная сторона), вода проведена.

Тел. 8-924-249-2559.

кв., 58 м2, ул. 50 лет Октября, 12, 1 этаж, теплая, косметический ремонт, пластиковые окна, 1700000 руб.

Тел. 8-914-667-0954.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. Чкалова, 24, ремонт, без долгов, 1 собственник, 5 этаж, 1350000 руб. Торг.

Тел. 8-914-701-8827.

1 – комн. кв., п. Рыбак, ул. Комсомольская.

Тел. 8-914-715-6756.

1 – комн. кв., 5 этаж, ул. Молодежная. Недорого.

Тел. 8-964-441-8782.

1 – комн. кв., 5 этаж, ул. 50 лет Октября, 10, без балкона.

Тел. 8-914-321-6320.

1 – комн. кв., 32 м2, 4 этаж, ул. Героев Хасана, 21, очень солнечная, отрезана от отопления.

Тел. 8-914-710-1636, 8-914-795-2653.

2 – комн. кв., ул. Героев Хасана, 19, сделана удобная перепланировка, узаконена. Подходит под ипотеку, материнский капитал и т. д. Недорого. Документы готовы.

Тел. 8-914-718-1549.

2 – комн., кв., 50 м2, 3 этаж, ул. Героев Хасана, 25, с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-914-737-9148.

2 – комн. кв. от собственника, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 2 этаж, 44 м2 и ул. Молодежная, 2, 5 этаж, 41 м2, с хорошим ремонтом.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556

2 – комн. кв. в пгт. Посьет, ул. Портовая, 16 а, 3-й эт., в новом доме, южная, весь день солнце, 59м2, лоджия, очень сухая, отличные документы, 1 собственник, никто не прописан, готова к немедленной продаже, 1.290.000 руб.

Тел. 8-950-295-1446.

3 – комн. кв., 68,6 м2, 4 этаж, ул. Лазо, 8, сухая, теплая, солнечная, не угловая. Балкон, лоджия, межкомнатные двери, пластиковые окна, мебель (можно убрать).

Тел. 8-914-666-3235.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.

Дачу в дачном кооперативе «Мир».

Тел. 8-914-966-9244, 8-924-126-8047.

Продуктовый магазин в пгт. Зарубино, общей площадью 98 м2, р-н ул. Строительной. Подробности на Фарпосте.

Тел. 8-924-328-3019.

Магазин, 43м2, очень дешево. Распродажа товара по низким ценам. Магазин «Мария» на крытом рынке, с 10:00 до 18:00.

Тел. 8-902-484-3425.

Гараж 5 х 8,5 м в р-не вертолетной площадки, имеется смотровая яма, погреб.

Тел. 8-914-795-2646.

Продам металлический гараж с погребом в п. Нерпа.

Тел. 8-914-710-1626.