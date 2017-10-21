Барахолка ПРОДАМ №36 (21.10.17)



ООО «Муссон» отдает опилки. Самовывоз. Пн-пт, с 8:00 до 17:00.

Тел. 8-914-676-0840, 20-3-61.

Зимняя резина: Yokohama Ice Guard IG50, р-ры 205 \ 55 \ 16; 2012 год, остаток 80-85 %, 10000 руб.

Тел.8-914-198-2316.

Авторезину б/у пр-ва Японии. В хорошем состоянии.

8–924–124–9346

8–914–652–2189

Веник дубовый «Дентата», эксклюзив, особо крупнолистовой, сверхпрочный, темно-зеленый лист, плоский веер, стандарт 55х35 см, дубово-лимонный эфир, вязка ручки – банковская резинка, нет аналога в РФ, опт, розница. Доставка. Цена 80 руб.

Тел./WhatsApp/Viber: 8-914-714-5669.

Морскую траву с доставкой. Недорого, для огорода и дачи (не будет водиться медведка и проволочник и т. д). Пенсионерам скидка.

Тел. 8-914-737-4959.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.

Памперсы взрослые, №2, цена 45 руб., или меняю на №3.

Тел. 8-994-003-8160.