Недвижимость СДАМ №36 (21.10.17)



кв. в п. Нерпа, ул. Рыбаков, 6, кв. 6, 2 этаж, вся мебель, титан для горячей воды. На длительный срок.

Тел. 8-914-065-6294.

1 – комн. кв., просторная, теплая. Есть все для жизни.

Тел. 8-950-285-1947.

1 – комн. кв., частично меблированная, ул. Чкалова, на длительный срок.

Тел. 8-908-461-8276.

2 – комн. кв. в общежитии, ул. Дружбы, 18, с мебелью, вода проведена.

Тел. 8-914-795-5249.

2 – комн. кв., ул. 50 лет Октября, 14. Оплата 16000 руб. в месяц + свет.

Тел. 8-914-674-6428.

2 – комн. кв. на полгода. Для проживания есть все. Или посуточно.

Тел. 8-914-719-4597.

2 – комн. кв., меблированную, в центре.

Тел. 8-914-728-0145.

3 – комн. кв. в п. Славянка, ул. Чкалова, 22, 2 этаж. Титан.

Тел. 8-968-168-6668.

Уютный жилой дом в старой Славянке площадью 100 м2, со всеми удобствами, меблирован и полностью укомплектован, вплоть до кухонных полотенец и домашних тапочек, интерактивное телевидение, WI-fi (4 комнаты +кухня-столовая+ сауна), до магазина 2 минут ходьбы. Фото вышлю по WhatsApp. Оплата за месяц: 25000р+свет, вода – своя скважина.

Тел. 8-914-666-8061, 8-914-068-3613.

Гостевой дом «Натталика».

Сдача номеров 1500- 3000 р. Номера небольшие, уютные. В номере есть всё (плюс с детской кроватью).

Тел. 8-924-243-3434, 8-924-423-8109.

В долгосрочную аренду магазин в пгт. Зарубино, общей площадью 98 м2, р-н ул. Строительная. Оплата за 2 месяца вперед, 25000 руб. Не предназначен под алкоголь.

Тел. 8-924-328-3019.