Требуются на работу №36 (21.10.17)



В парикмахерскую «Стиль» требуются косметолог.

Тел. 8-924-230-6565.

В продовольственный магазин требуется продавец.

Тел. 8-914-726-3646, 8-984-150-6357.

В организацию требуется водитель категории «Е». Опыт работы обязателен.

Тел. 8-924-249-1029.

Автомойщик с опытом работы.

Тел. 8-914-696-9054, 8-924-233-4334.

В федеральный банк требуется финансовый эксперт. Требования: активность, желание работать с клиентами. Условия: обучение, оформление в соответствии с ТК РФ, карьерный рост.

Тел. 8-914-695-7672, ivanovaev24@pochtabank.ru.

Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.

Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.

В алкогольную компанию ООО «Дионис» в Хасанский район требуется торговый представитель.

Тел. 8-914-070-8008.

В гостиницу «Паллада» требуется администратор. График: сутки через трое.

Тел. 8-914-667-0954.

В кафе «Паллада» на постоянную работу требуется официант. Официальное трудоустройство, соцпакет. График работы: 4/4, с 11:00 до 2:00. Оплата высокая: оклад + %.

Тел. 8-914-667-0954.

Рабочий по сбору кедрового ореха. Вахтовый метод работы. Сельское хозяйство ИП Плотников.

Тел. 8-929-423-8950.

В фитнес-клуб требуется администратор. Требования: девушка спортивного телосложения, без вредных привычек. График работы скользящий.

Информацию о себе с фото отправлять на WhatsApp: 8-914-712-8083.

В строительную компанию требуется водитель.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.