Требуются на работу №14 (16.12.17)



Офис–менеджер. Требования: возраст 21 – 30 лет, знание ПК, внимательность, умение организовывать свое рабочее время и место, коммуникабельность, ответственность. Звонить в рабочее время с 9:00 до 19:00.

Тел. 8-914-710-1626.

В парикмахерскую «Стиль» требуется косметолог.

Тел. 8-950-289-9999.

В магазин «Пивомаркет» требуется бухгалтер.

Тел. 8-908-449-7099.

«Мебельный центр «МебельГрад» в пгт. Славянка приглашает на работу водителя грузового автомобиля.

Тел. 8-914-979-3368.

В ООО “Морской порт в бухте Троицы” требуется бухгалтер.

Требования: образование не ниже средне-специального по специальности,

«Бухгалтерский учет», знание 1С на уровне уверенного пользователя,

опыт работы от 1 года в должности бухгалтера-материалиста.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Обучение по специальности матрос-обработчик. Трудоустройство.

тел. 8-423-294-4552.

Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.

Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.