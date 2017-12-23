Недвижимость ПРОДАМ №15 (23.12.17)



кв. ул. Героев Хасана, 9, 42,2 м2, 3 этаж, солнечная сторона.

Тел. 8-924-332-2536.

1 – комн. кв., 5 этаж, ул. Ленинская, 68, 28 м2, без ремонта, 1000000 руб. Фото на фарпосте.

Тел. 8-914-713-9214.

1 – комн. кв., центр, 2 этаж, кв. сухая, теплая, в отличном состоянии.

Тел. 8-984-150-1070.

1 – комн. кв., 30 м2, ул. Молодежная, 2, 4 эт.

Тел. 8-924-522-0883, 8-914-691-6450.

1 – комн. кв., центр, 2 этаж, отличная сейфовая входная дверь, ванная в кафеле, новая ванна. В зале витражное окно, на полу кварц-виниловая плитка, в кухне на полу стяжка, кафельная плитка, теплый пол, новый шкаф-купе. Состояние отличное, не требует дополнительных затрат.

Тел. 8-984-150-1070.

1 – комн. кв. в п. Рыбак. Недорого.

Тел. 8-914-715-6756.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 14, 2 этаж. Окна выходят на восток, теплая, сухая, не угловая. Пластиковые окна, сейфовая железная дверь, ламинат, счетчики на ГВС и ХВС, 30 м2. Остается техника и мебель: керамическая плита, микроволновая печь, холодильник, кофемашина, бойлер, стиральная машина-автомат, утюг, чайник, диван, шкафы, компьютерный стол и стул. В собственности более 5 лет, один собственник. Подходит под все виды ипотечного кредитования. Все коммунальные платежи оплачены, документы готовы к сделке. Цена 1600000 руб., без мебели и техники 1500000 руб. Обоснованный торг после осмотра кв.

Тел. 8-924-328-1727, Анжела (WhatsApp), 8-914-697-5454.

2 – комн. кв., срочно! Недорого, 44,3 м2. Полностью меблированная, ул. Блюхера, 2.

Тел. 8-924-328-1727, 8-914-697-5454.

2 – комн. кв., 5 этаж, окна пластик, произведена замена сантехника, двери межкомнатные. Ремонт крыши сделан в 2017г.

Тел. 8-914-670-4579.

2 – комн. кв. с хорошим ремонтом, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 44 м2, 3 этаж, и 2 – комн. кв., ул. Молодежная, 2, 41 м2, 5 этаж, кондиционер, балконы с остеклением, кровля не течет, собственник.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556.

3 – комн. кв., 68,6 м2, 4 этаж, ул. Лазо, 8, сухая, теплая, солнечная, не угловая, балкон, лоджия, межкомнатные двери, пластиковые окна, с мебелью (можно убрать).

Тел. 8-914-666-3235.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая, перепланировка узаконена. Или поменяю на г. Большой Камень. Рассмотрю любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-908-974-8588.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Полдома в п. Рыбак, 2 жилых этажа, 6 комнат, водоснабжение, все надворные постройки, баня, гараж, большой сад.

Тел. 8-914-732-9290.