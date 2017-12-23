Недвижимость СДАМ №15 (23.12.17)



1 – комн. кв. на длительный срок, со всеми удобствами для проживания.

Тел. 8-914-345-3149.

1 – комн. кв., п. Славянка, 4 этаж в 9-эт. доме, уютная, есть все для проживания.

Тел. 8-984-148-1565.

1 – комн. кв. в Славянке. Сделан косметический ремонт. Звонить до 13.30.

Тел 8-914-690-0540.

1 – комн. меблированную кв. в. п. Славянка, ул. Лазо, на длительный срок.

Тел. 8-924-249-0031.

2 – комн. кв. в п. Нерпа (Славянка-3), меблированная, 15 000 руб. + электричество + интернет (по желанию).

Тел. 8-914-715-5670.

2 – комн. кв., меблированную, 1 МКР, на длительный срок. Звонить после 20.00.

Тел. 8-994-016-4586, 8-914-969-2497.

2 – комн. кв., частично меблированную, на длительный срок.

Тел. 8-908-461-8276.