Требуются на работу №15 (23.12.17)



Приглашаем сотрудников в парикмахерскую: парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра.

Тел. 8-914-067-4777.

В парикмахерскую «Стиль» требуется косметолог и парикмахер в женский зал.

Тел. 8-950-289-9999.

В новое кафе срочно требуются официанты.

Тел. 8-902-066-2066.

В магазин «Пивомаркет» требуется бухгалтер.

Тел. 8-908-449-7099.

Мебельный центр «МебельГрад» в пгт. Славянка приглашает на работу водителя с личным грузовым автомобилем и сборщика мебели.

Тел. 8-914-979-3368.

В ООО “Морской порт в бухте Троицы” требуется бухгалтер. Требования: образование не ниже средне-специального по специальности, «Бухгалтерский учет», знание 1С на уровне уверенного пользователя, опыт работы от 1 года в должности бухгалтера-материалиста.

Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.

Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.