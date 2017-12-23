Приглашаем сотрудников в парикмахерскую: парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра.
Тел. 8-914-067-4777.
В парикмахерскую «Стиль» требуется косметолог и парикмахер в женский зал.
Тел. 8-950-289-9999.
В новое кафе срочно требуются официанты.
Тел. 8-902-066-2066.
В магазин «Пивомаркет» требуется бухгалтер.
Тел. 8-908-449-7099.
Мебельный центр «МебельГрад» в пгт. Славянка приглашает на работу водителя с личным грузовым автомобилем и сборщика мебели.
Тел. 8-914-979-3368.
В ООО “Морской порт в бухте Троицы” требуется бухгалтер. Требования: образование не ниже средне-специального по специальности, «Бухгалтерский учет», знание 1С на уровне уверенного пользователя, опыт работы от 1 года в должности бухгалтера-материалиста.
Резюме направлять на эл.адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.
Друзья! Кафе «MANZARU» расширяет штат и ищет людей с желанием работать и развиваться. Нам нужны: менеджер, повар, администратор, бармен, официант, гардеробщик, охранник, уборщица.
Тел. 8-914-654-7217 с 10:00 до 17:00.
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.