Недвижимость ПРОДАМ №1 (20.01.18)



1 – комн. кв., 4 этаж, 29,2 м2, центр, ремонт, окна пластиковые, метапол, новые счетчики на воду, не угловая. Собственник один, любой вид оплаты.

Тел. 8-914-718-6248.

1 – комн. кв., 2 МКР, 3 этаж, ул. Блюхера. Отопление автономное, 36 м2, 1600000 руб.

Тел. 8-964-432-4087.

1 – комн. кв., п. Славянка, центр, 2 этаж, состояние отличное, балкон расширен, в комнате витражное окно, на полу кварц-виниловая плитка, натяжной потолок, установлен шкаф-купе. На кухне остается гарнитур, теплый пол, натяжной потолок. Ванная комната вся в кафеле, установлена новая ванна. Входная дверь железная сейфовая.

Тел. 8-984-150-1070.

1 – комн. кв., 5 этаж, ул. Ленинская, 68, 28 м2, без ремонта, 1000000 руб. Фото на фарпосте.

Тел. 8-914-713-9214.

1 – комн. кв. в п. Рыбак. Недорого.

Тел. 8-914-715-6756.

2 – комн. кв., 45 м2, 4 этаж, не угловая, ремонт косметический, окна пластиковые, матапол, новые счетчики на воду. В собственности более 3 лет.

Тел. 8-914-718-6248.

2 – комн. кв., 40 м2, ул. Молодежная, 12, 5 этаж. Сделан косметический ремонт (обои, линолеум, новая сантехника). Крыша не течет. В подарок холодильник, LG стиральная машинка-автомат, LG микроволновка, керамическая плита, диван-евро, кухонный гарнитур.

Тел. 8-994-008-5793.

2 – комн. кв. ул. Дружбы, 18, 3 этаж, общая площадь 25.8 м2. Полностью меблированная, бытовая техника. Проведен санузел, душевая. Теплые полы, натяжные потолки. По периметру кв. тепло- шумоизоляция.

Тел. 8-914-069-8185.

2 – комн. кв., 1 МКР, 3 этаж, без ремонта, комнаты сквозные, санузел совмещен. В двух шагах 2 детсада, магазины. Цена 2100000 руб. Торг уместен.

Тел. 8-908-966-6373.

2 – комн. кв., срочно! Недорого, 44,3 м2. Полностью меблированная, ул. Блюхера, 2.

Тел. 8-924-328-1727, 8-914-697-5454.

2 – комн. кв. с хорошим ремонтом, п. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 44 м2, 3 этаж, и 2 – комн. кв., ул. Молодежная, 2, 41 м2, 5 этаж, кондиционер, балконы с остеклением, кровля не течет, собственник.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556.

3 – комн. кв., ул. Молодежная, 14, 3 этаж, 53 м2, теплая, сухая, в середине дома. Сделан косметический ремонт.

Тел. 8-924-124-9873.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая. Перепланировка узаконена. Или поменяю на кв. в г. Большой Камень. Рассмотрю любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-908-974-8588.

3 – комн. кв., 3 этаж, срочно!

Тел. 8-914-664-6907

3 – комн. кв., 68,6 м2, 4 этаж, ул. Лазо, 8, сухая, теплая, солнечная, не угловая, балкон, лоджия, межкомнатные двери, пластиковые окна, с мебелью (можно убрать).

Тел. 8-914-666-3235.

4 – комн. кв. без ремонта, 5 этаж, п. Славянка, ул. Блюхера, 16.

Тел. 8-914-680-8906.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Гараж в р-не Синего попугая, 4х9 м, 220000 руб.

Тел 8-914-706-8801.