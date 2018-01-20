Куплю АВТО №1 (20.01.18)



Грузовик с крановой установкой (возможно неисправный, без документов) или крановую установку в любом состоянии.

Тел. 8-914-674-2977.

Лодочный мотор в любом состоянии. Любую водно-моторную технику.

Тел. 8-914-674-2977.

АВТО С ПРОБЕГОМ И БЕЗ! Можно с проблемными документами и дефектом! Рассмотрим все предложения, расчет в любой удобной форме.

Без выходных!

Тел. 8-902-485-8188, есть WhatsApp.

Выкуп вашего любого автомобиля, быстро, надежно, выезд.

Тел. 8-952-080-8008.

Куплю ваш авто дороже всех в течение часа. Скупаю легковые, грузовые, спецтехнику, джипы, можно после ДТП и с проблемными документами.

Тел. 8-914-723-9999.