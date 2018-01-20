Требуются на работу №1 (20.01.18)



Менеджер по продажам в салон сотовой связи «Евросеть». Официальное трудоустройство, белая з/п, оплачиваемая стажировка. Средняя з/п 25000 руб.

Тел. 8-902-484-9917.

В детский магазин «Карапуз» требуется продавец. Официальное трудоустройство, посменный график работы, умение работать на компьютере, без вредных привычек.

Тел. 8-908-993-1419, 8-924-236-7663.

Пивомаркету требуется бухгалтер со стажем работы.

Тел. 8-908-449-7099.

Инженер ТО ОПС.

Тел. 8-902-483-9080.

Электрик. Знание ПК.

Тел. 8-902-483-9080.

Электрик слаботочка.

Тел. 8-902-483-9080.

Служащие. Специалист по эксплуатации котельных установок. Соцпакет обеспечен. Село Барабаш, Пограничная комендатура. з/п от 15000 руб.

Тел. 8-914-079-6848.

Приглашаем сотрудников в парикмахерскую: парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра.

Тел. 8-914-067-4777.

В парикмахерскую «Стиль» требуется косметолог и парикмахер в женский зал.

Тел. 8-924-230-6565.

На постоянную работу требуется пекарь (хлеб).

Тел. 8-924-124-9502.

Автомойщик (-ца) с опытом работы.

Тел. 8-924-233-4334, 8-914-696-9054.

Крупная Дальневосточная компания приглашает:

– машиниста грейдера

– машиниста бульдозера

– машиниста фронт. погрузчика

– водителя КДМ на базе КамАЗ

– водителя самосвала (запись в Трудовой книжке)

Стабильная вахта. Сахалин. Дорожные работы.

Оплата труда зимой 60 000-80 000 руб., в сезон 80 000-100 000 руб.

Авиаперелет, проживание, питание компенсируем.

Тел. 8-984-139-1362,

почта 2506344@mail.ru

Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках. Тел. 8-914-738-0306. Звонить в рабочее время.

Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.

Тел. 8-914-738-0306. Звонить в рабочее время.

Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.

Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.