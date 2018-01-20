Менеджер по продажам в салон сотовой связи «Евросеть». Официальное трудоустройство, белая з/п, оплачиваемая стажировка. Средняя з/п 25000 руб.
Тел. 8-902-484-9917.
В детский магазин «Карапуз» требуется продавец. Официальное трудоустройство, посменный график работы, умение работать на компьютере, без вредных привычек.
Тел. 8-908-993-1419, 8-924-236-7663.
Пивомаркету требуется бухгалтер со стажем работы.
Тел. 8-908-449-7099.
Инженер ТО ОПС.
Тел. 8-902-483-9080.
Электрик. Знание ПК.
Тел. 8-902-483-9080.
Электрик слаботочка.
Тел. 8-902-483-9080.
Служащие. Специалист по эксплуатации котельных установок. Соцпакет обеспечен. Село Барабаш, Пограничная комендатура. з/п от 15000 руб.
Тел. 8-914-079-6848.
Приглашаем сотрудников в парикмахерскую: парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра.
Тел. 8-914-067-4777.
В парикмахерскую «Стиль» требуется косметолог и парикмахер в женский зал.
Тел. 8-924-230-6565.
На постоянную работу требуется пекарь (хлеб).
Тел. 8-924-124-9502.
Автомойщик (-ца) с опытом работы.
Тел. 8-924-233-4334, 8-914-696-9054.
Крупная Дальневосточная компания приглашает:
– машиниста грейдера
– машиниста бульдозера
– машиниста фронт. погрузчика
– водителя КДМ на базе КамАЗ
– водителя самосвала (запись в Трудовой книжке)
Стабильная вахта. Сахалин. Дорожные работы.
Оплата труда зимой 60 000-80 000 руб., в сезон 80 000-100 000 руб.
Авиаперелет, проживание, питание компенсируем.
Тел. 8-984-139-1362,
почта 2506344@mail.ru
Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках. Тел. 8-914-738-0306. Звонить в рабочее время.
Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.
Тел. 8-914-738-0306. Звонить в рабочее время.
Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.
Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.