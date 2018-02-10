Торговые витрины «Водолей» и стеклянные с подсветкой. Тел. 8-914-708-0898.
Микроволновую печь, б/у, в хорошем состоянии. Цена 1000 руб. Звонить после 17.00. Тел. 8-924-249-1212.
Уголь, дрова. Тел. 8-914-714-5307.
Отдельно стоящий торговый павильон на центральном рынке, Торговое оборудование: прилавки, витрины, холодильные витрины. Тел. 8-914-794-5861, 8-910-710-9310.
РАМКА
По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.
Продам вагонка ЛИПА.
Тел. 8-914-067-7621.