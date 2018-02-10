Недвижимость СДАМ №4 (10.02.18)



1 – комн. кв. на длительный срок, со всеми удобствами для проживания по ул. 50 лет Октября, 4. Тел. 8-914-345-3149.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. Дружбы, 8, меблированная, есть бытовая техника, солнечная, сухая, на длительный срок. Тел. 8-924-439-5694, Оксана, 8-924-522-2640, Владимир.

1 – комн. кв., 29 м2, 3 этаж, ул. Молодежная, 10, с дальнейшей продажей. Теплая, с балконом, санузел в кафеле, 3 спальных места, бытовая техника. Предпочтение работающим лицам славянской национальности. Тел. 8-924-126-8102.

2 – комн. кв. с мебелью на длительный срок, помесячно, посуточно. Очень теплая, для жизни все есть. Тел. 8-914-721-6730.

2 – комн. кв. на длительный срок. Тел. 8-914-696-4827.

2 – комн. кв. в центре п. Славянка на длительный срок. Цена 13500 руб. + свет, вода. Тел. 8-914-690-0540.

4 – комн. кв. на длительный срок, 2 МКР, балкон, бытовая техника, мебель. Тел. 8-914-705-5104.